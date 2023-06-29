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Üzerine ağaç devrilen çocuk öldü

Bolu'da üzerine ağaç devrilen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Üzerine ağaç devrilen çocuk öldü

Düzce il sınırında yer alan İkizler Yaylası bölgesindeki ormanlık alanda Mustafa İ’nin (41) kestiği ağaç, 9 yaşındaki oğlu Kerim İ’nin üzerine devrildi.

Sağlık ekiplerine haber veren Mustafa İ, ağacın altından çıkardığı çocuğunu aracıyla Abant Milli Parkı yolu üzerindeki Dereceören köyü mevkisine götürdü.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada ambulansa alınan Kerim İ, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Küçük çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)

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