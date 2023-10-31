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Üzerine beton mikseri devrilen araçlar kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir binanın otoparkında, bir beton mikseri üzerine düştü ve bu olay sonucu 4 araç kullanılamaz hale geldi.

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Üzerine beton mikseri devrilen araçlar kullanılamaz hale geldi

Olay, Ceyhun Atıf Kansu Caddesi’nde bulunan bir apartman inşaatında gerçekleşti. Bu inşaatta çimento dökme işlemi yürüten S.Z. isimli kişinin kontrolündeki beton mikseri, ağırlık ve yokuş nedeniyle durdurulamayarak kontrolden çıktı. Beton mikseri, yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya düşerek alt kısmında park halinde bulunan başka bir binanın otoparkındaki 4 aracın üstüne düştü.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Ancak beton mikserinin düştüğü araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Beton mikseri, bir vinç yardımıyla bulunduğu konumdan kaldırıldı. (AA)

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