Üzerine çaydanlık devrilen Atlas bebeğin yüzde 30’u yandı
Bartın'da üzerine çaydanlık devrilen 8 aylık Atlas Ege Ateş'in vücudunun yüzde 30'u yandı.
Bartın’da üzerine çaydanlık devrilmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 8 aylık Atlas Ege Ateş, hava ambulansıyla Ankara’ya sevk edildi.
Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde sabah saatlerinde 8 aylık Atlas Ege Ateşin üzerine sobanın üstündeki çaydanlık devrildi.
Ailesinin ihbarı üzerine ambulansla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan bebeğin vücudunda 2’nci derece yanık oluştuğu belirlendi.
BİLİNCİ AÇIK, DURUMU İYİ
İlk müdahalesi yapılan bebeğin Ankaraya sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine hava ambulansı talep edildi. Karayolları 156’ncı Şube Şefliği bahçesine inen hava ambulansı bebeği alarak, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne götürdü.
Vücudunun yüzde 30’luk kısmında yanık olan bebeğin bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. (DHA)