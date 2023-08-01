Abone Ol

Üzerine düşen kaya parçaları nedeniyle can verdi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol çalışması sırasında üzerine kaya parçaları düşen ekskavatör operatörü Umut Doğuç, hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 12:09 - 01 Ağustos 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Diyarbakır’da gerçekleşen olay, dün öğle saatlerinde kırsal Yalaza Mahallesi’nde meydana geldi. Umut Doğuç’un kullandığı ekskavatörün üzerine, yol çalışması sırada kaya parçaları düştü. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Doğuç, ilk müdahalenin ardından Lice Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doğuç, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Belediyenin arıtma tesisinde facia: 2 işçi feci şekilde can verdiİlginizi ÇekebilirBelediyenin arıtma tesisinde facia: 2 işçi feci şekilde can verdiHızlı tren projesi şantiye alanında gaz sızıntısı: 1 işçi öldüİlginizi ÇekebilirHızlı tren projesi şantiye alanında gaz sızıntısı: 1 işçi öldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Diyarbakır Sağlık Yalaza
X Reklam