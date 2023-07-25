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Üzerine yıldırım düşen çoban hayatını kaybetti

Van'ın Erciş ilçesinde hayvanları otlatan çoban, yıldırımın isabet etmesi sonucu öldü.

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Üzerine yıldırım düşen çoban hayatını kaybetti

Erciş’in Düvenci köyü sınırlarındaki Meydan Boğazı Yaylası’nda hayvanları otlatan 25 yaşındaki çoban Bülent Barut’a yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Barut’un yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Barut’un cenazesi, ambulansla Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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