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Uzun namlulu silahlarla şehir ortasında eğlence

Diyarbakır'da düğünden çıkan bir grup, caddede uzun namlulu silah ve tabancalar ile havaya ateş açtı; o anlar kameraya yansıdı.

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Diyarbakır’da gerçekleşen olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde meydana geldi. Düğün sonrası gelin ile damadı evine bırakan bir grup, caddede araçlarından çıkardıkları uzun namlulu silah ve tabancalar ile havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, grup bir süre sonra bölgeden ayrıldı. (DHA)

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