Valizinde 2 kilo uyuşturucuyla yakalandı
İzmir'de şehirlerarası otobüs terminalinde şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu bir kişinin valizinde yapılan aramada 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bir şüphelide uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Yabancı uyruklu U.Anın valizinde yapılan aramada 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan U.A, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)