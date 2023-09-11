Van’da 11 metruk ev yıkıldı
Van'da polis, göçmen kaçakçılarına yönelik son bir haftada düzenlediği üç ayrı operasyonda beş organizatörü gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan dördü tutuklanırken, biri serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılarının saklanması için kullanılan 11 metruk ev de yıkıldı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik 4-10 Eylül tarihleri arasında üç ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen beş organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden dördü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir organizatör ise serbest bırakıldı.
Göçmen kaçakçılarının saklanması için kullanılan 11 metruk ev de polis nezaretinde iş makineleriyle yıkıldı. (DHA)