Van’da 20 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde kadınların ekmek pişirmek için toplandıkları tandır evine polisin düzenlediği operasyonda yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

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Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı yapanların, kaçak göçmenleri Tuşba ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde kadınların ekmek pişirmek için zaman zaman bir araya geldikleri bir tandır evinde sakladığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine özel harekat polislerinin de katılımıyla tandır evine baskın düzenlendi. Operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

İşlemler için Emniyet Müdürlüğüne götürülen kaçak göçmenlerin, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. Yakalanan 2 organizatörle ilgili de soruşturma başlatıldı. (DHA)