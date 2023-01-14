Van’da cinsel istismar iddiası: 4 kişi tutuklandı!

Van'ın Muradiye ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Orhan BOZKURT

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Van'ın Muradiye ilçesinde 16 yaşındaki kız öğrenciye aralarında polis, memur ve siyasetçilerin de bulunduğu 40 yakın kişinin şantajla cinsel istismara maruz bırakıldığı iddia edilmişti.

Çocuğun şikayeti üzerine polis ekiplerince başlatılan operasyonda cinsel istismarda bulundukları iddiası ile 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bir kız çocuğunun asker, polis, memur ve siyasetçilerinde aralarında olduğu 40 kişinin cinsel istismarına uğradığı” şeklindeki paylaşımların doğru olmadığı bildirildi.

CİNSEL İSTİSMAR ŞANTAJ VE HAKARET SORUŞTURMASI

İlçedeki Polis Merkezi Amirliğine mağdur bir çocuğun müracaatta bulunması üzerine “çocuğun cinsel istismarı, şantaj, hakaret” konularıyla ilgili çalışma yapıldığı bildirilen açıklamada şöyle denildi:

“ZANLILAR ARASINDA YEREL SİYASETÇİ VE KAMU GÖREVLİSİ YOK”

“Çalışmalar neticesinde 6 şüpheli gözaltına alınmıştır. Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Adli işlem yapılanlar arasında kamu görevlisi ya da yerel siyasetçi bulunmamaktadır.”

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ayrıca sosyal medya üzerinden yapılan asılsız paylaşımlar hakkında da adli işlemlere başlandığı ifade edildi.