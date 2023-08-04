Van’da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu
Van'ın Özalp ilçesinde serinlemek için sulama göletine giren 2 çocuk hayatını kaybetti.
Özalp ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde sulama göletine serinlemek için giren Yusuf Bulut (15) ve Mahsum Özbey (16) bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, suda yaptıkları arama çalışmaları sonucunda çocukların cansız bedenine ulaştı.
Cesetler Van’daki Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, yakınları olay yerine geldi.