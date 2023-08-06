Abone Ol

Veliefendi’nin çevresinde çıkan yangınla ilgili tutuklama kararı

İstanbul Bakırköy'de Veliefendi Hipodromu'nun önünde bulunan ve aralarında yarış atlarının taşındığı kamyonetlerinde bulunduğu 5 kamyonetin yandığı olayla ilgili gözaltına alınan S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Veliefendi’nin çevresinde çıkan yangınla ilgili tutuklama kararı

Bakırköy’de bulunan Veliefendi Hipodromu’nun etrafında 5 ayrı noktada çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan 35 yaşındaki S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam