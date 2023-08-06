Veliefendi’nin çevresinde çıkan yangınla ilgili tutuklama kararı
İstanbul Bakırköy'de Veliefendi Hipodromu'nun önünde bulunan ve aralarında yarış atlarının taşındığı kamyonetlerinde bulunduğu 5 kamyonetin yandığı olayla ilgili gözaltına alınan S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bakırköy’de bulunan Veliefendi Hipodromu’nun etrafında 5 ayrı noktada çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan 35 yaşındaki S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)