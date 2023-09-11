Veteriner hekim evinde ölü bulundu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir veteriner hekim evinde ölü bulundu.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde bir klinikte görevli olan 39 yaşındaki veteriner hekim Alper Yakar bu sabah işe gitmedi. Yakar telefonlara da yanıt vermeyince kız arkadaşı, veteriner hekimin Gerişaltı Mahallesi'ndeki evine gitti.
Eve giren arkadaşı, Yarar'ı yatakta hareketsiz bulunca sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Eve gelen sağlık ekipleri Yarar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yarar'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.