Villa baskınında uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda bir villada uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir ihbarı değerlendirerek uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.Ö.'nün villasına baskın yaptı.
Villada yapılan aramalarda, metamfetamin, kokain kubar esrar 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, hassa terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 10 adet mermi ve 7500 TL. nakit para ele geçirildi.
Olayla ilgili H.Ö. ile birlikte evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltında ifadeleri devam eden 5 kişinini daha sonra uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.