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Villa baskınında uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda bir villada uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Yaşar ANTER
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Villa baskınında uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir ihbarı değerlendirerek uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.Ö.'nün villasına baskın yaptı.

Villada yapılan aramalarda, metamfetamin, kokain kubar esrar 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, hassa terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 10 adet mermi ve 7500 TL. nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili H.Ö. ile birlikte evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltında ifadeleri devam eden 5 kişinini daha sonra uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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