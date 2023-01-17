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Vinçli kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen vinçli kamyondaki 25 yaşındaki Nurhat Kulu hayatını kaybetti, sürücü Hüsnü Demirbaş ise yaralandı.

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Vinçli kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Saray ilçesi Beyazköy mevkiinde meydana geldi. Hüsnü Demirbaş’ın kullandığı 06 CIL 942 plakalı vinçli kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kamyonda sıkışan Nurhat Kulu’nun (25) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Demirbaş ise Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturması sürüyor. (DHA)

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