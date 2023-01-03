Yabancı uyruklu hırsız, cep telefonunu böyle çaldı
Esenyurt'ta, mağazada cam bölmede sergilenen telefonun müşteri gibi gelen kişi tarafından çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlık, geçen perşembe günü saat 20.45 sıralarında Kıraç Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir kişi, telefon mağazasına gelerek müşteri gibi dolaşmaya başladı.
KAPÜŞONU BAŞINA GEÇİRİP BEKLEDİ
İki gencin beğendiği telefonu gözüne kestiren şüpheli, kapüşonu başına geçirip bir süre bekledi. İki genç kasaya gidip, iş yeri sahiplerinden bilgi alırken, şüpheli tezgahın başında çevreyi kontrol etti.
Ardından, kilitli olmayan cam bölmedeki telefonu çekip alarak cebine koydu. Mağaza kapatılacağı sırada telefonun yerinde olmadığı fark edildi. İncelenen güvenlik kamera kayıtlarında hırsızlığın saniye saniye kameraya yansıdığını görüldü.
İş yeri sahipleri, görüntülerle polis gidip şikâyette bulundu. Polis, görüntülerden yola çıkarak şüpheliyi tespit etmeye çalışıyor. (DHA)