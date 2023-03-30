Yakalanınca, suçu birlikte yaşadığı kadına attı

Adana'da evinde ve üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen Mehmet Emin G. (34), bonzainin dini nikah ile birlikte yaşadığı kadına ait olduğunu öne sürdü.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından torbacılık yaptığı belirlenen Mehmet Emin G.’nin adresine operasyon düzenlendi.

Sokakta yakalanan Mehmet Emin G.’nin üst aramasında; reçete ile satışı yapılabilen uyuşturucu etkili 5 hap çıktı. Şüphelinin evinde yapılan aramada da 22 uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin, 6 gram bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Mehmet Emin G., polisteki ifadesinde; dini nikahla birlikte yaşadığı kadın ile kavga ettiğini, hapları kullanmak için aldığını öne sürdü.

Şüpheli, evdeki bonzaiyi ise kadının kullandığını, husumetlisi olduğu için silah bulundurduğunu iddia etti. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Emin G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

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