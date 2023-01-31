Yalnız yaşayan kadın ölü bulundu; Köpeği uzun süre başında bekledi

Avcılar'da yalnız yaşayan ve durumundan haber alınamayan Atanaska Dobreva Yordanova, evinde ölü bulundu. Yordanova'nın köpeğinin ise başında beklerken bitkin düştüğü ortaya çıktı.

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Avcılar’da köpeği ile yaşayan 43 yaşındaki Atanaska Dobreva Yordanova, komşuları ve ayrıldığı eşinin aramalarına yanıt vermeyince, ‘112 Çağrı Merkezi’nden yardım istendi.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Yordanova’nın yaşadığı dairenin kapı kilidini kırarak içeri girdi. Yordanova, yerde yüz üstü hareketsiz yatar şekilde, köpeği ise yanında bitkin halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Yordanova’nın öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen savcı ve belediye tabibi, ölmeden önce kustuğu anlaşılan kadının ölümünü şüpheli buldu. Yordanova’nın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yordanova’nın yanında bulunan köpeği ise, Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi tarafından teslim alındı.

KÖPEĞİ STRESE GİRMİŞ

Sahibini uzun süre yerde hareketsiz görünce strese girdiği değerlendirilen köpek, ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçirilecek.

Yordanova’nın ölümüne çok üzüldüklerini dile getiren komşuları, “Dün akşam köpeğin sesi geliyordu, sonra o ses de kesildi. Oyun oynadığını düşündüm. Sonra uyudum. Bugün de polisi ve sağlık ekiplerini görünce acı haberi öğrendim” dedi. (DHA)

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