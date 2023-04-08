Yalnız yaşayan kadının dramı: Günler sonra kurtarıldı

İstanbul Avcılar'da tek başına yaşadığı evinde yere düşen ve kalkamayan kadın itfaiye tarafından kurtarıldı.

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Avcılar Ambarlı Mahallesi Emercan Sokakta bir binanın bodrum katında yaşamını tek başına sürdüren Sultan Sacını (67) en son 3 gün önce oğlu ile görüştü.

Bir süre sonra oğlu, annesine ulaşamadığı için eve bakmaya geldi. Oğlu kapıyı çalarken, denk geldiği komşular da, annesini görmediklerini söyledi.

Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri de kapıyı açtıramadı.

Bunun üzerine itfaiye erlerinin kapı kilitlerini kırarak içeri girmesine karar verildi. Kapı kırılarak içeri girildiğinde kadının yere düştüğü ve kalkamadığı anlaşıldı.

Komşuları kadının hayatta olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Yaşa bağlı rahatsızlıkların yanı sıra diyabet hastalığı da bulunan Sultan Sacını, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (DHA)