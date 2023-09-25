Yalnız yaşıyordu… Evinden iki kamyon çöp çıktı
Samsun'da yalnız yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle bakımını yapamayacak durumda olan Necla Erol'un (57) evinden 2 kamyon çöp çıktı. Belediye evi ilaçlarken, Necla Erol bakımevine yerleştirildi.
Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Hançerli Mahallesi Muhtarı Asuman Koç’un ihtiyaç sahibi olarak bildirdiği Necla Erol’un evine giden Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri kötü ir koku ile karşılaştı.
Sosyal Hizmetler ekibinin Erol ile yaptığı görüşme sonrası kadının evde 8 yıldır çöp biriktirdiği anlaşıldı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ekipleri de çöp evi önce tamamen boşalttı.
2 kamyon çöp çıkan ev boşaltıldıktan sonra temizlenip, ilaçlandı. Necla Erol ise Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından özel bir bakımevine yerleştirildi.