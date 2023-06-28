‘Yan baktın’ kavgası: 1’i ağır, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında 'yan bakma' tartışması üzerine çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada, 1i ağır, 3 kişi yaralandı.
Yenişehir ilçesinde öğle saatlerinde iki grup arasında yan bakma bahanesiyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilmeyen 1i ağır, 3 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kavgada ağır yaralanan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)