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Yangın evi kül etti

Zonguldak'ta, 3 katlı binanın en üst katındaki daire, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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Yangın evi kül etti

Ereğli ilçesi Ören Mahallesi Meşelik Sokak’ta, 3 katlı binanın en üst katında, Y.A.’ya ait dairede, öğle saatlerinde yangın çıktı.

Evde kiracı olarak oturan kadın, yangını fark eden çocuklarının bağırışlarını duyup, onları alarak dışarı çıktı.

KULLANILMAZ HALE GELDİ

Komşuların ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale edip söndürdü. Yangında daire, kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyecilerin ilk incelemesinde, elektrik arızasından çıktığı tespit edilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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