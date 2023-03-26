Yangında 2 dükkan kül oldu

Eskişehir'de bir işyerinde çıkan ve yandaki dükkana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 2 dükkan kullanılmaz hale geldi.

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Odunpazarı ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Demirci Sokak üzerindeki bir işyerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

2 DÜKKAN KÜLE DÖNDÜ

Yoğun dumanları görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada büyüyen yangında alevler bitişikteki dükkana da sıçradı.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken 2 işyerindeki yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında 2 dükkan yanarak kullanılmaz hala geldi. Arka sokaktaki bir dükkanın çatısında ise hafif hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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