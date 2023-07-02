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Yangında 5 katlı binada mahsur kaldılar: 25 kişi kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yayınlanma: 12:52 - 02 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Hatay’ın Antakya ilçesinin Saraykent Mahallesi Akçay Sokak’taki 5 katlı binanın bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binanın tamamına yayıldı. Binada ikamet eden 25 kişi duman nedeniyle dışarıya çıkamayarak mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle binada mahsur kalanları kurtardı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. (AA)

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