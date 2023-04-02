Yaralı hastaneye götürülürken ikinci kaza: 5 yaralı

İstanbul'da İETT otobüsünün çarptığı yaya hastaneye kaldırılırken ikinci bir kaza daha yaşandı.

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Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Beykoz’da, Dr. Ömer Besim Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İETT otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı ve olayı gören vatandaşlar yayanın yardımına koştu.

Sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi ve yaralı yaya ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Ancak ambulans hareket ederken, caddede hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü, ambulansın geçmesi için bekleyen iki motosiklete ve bir otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle motosikletliler savrularak yayalara çarptı ve beş kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla kaza yapan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri sürekli kazaların yaşandığını ve bir önlem alınmasını istediklerini dile getirdi. (DHA)

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