Yaralıya müdahale eden sağlıkçıların arasına daldı, serbest kaldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaza yapan Rus turist Anna Timkina'ya müdahale için ambulanstan indiği sırada otomobilin çarptığı Acil Tıp Teknisyeni Hasan Kaymaz hayatını kaybetti. 2 kişinin de yaralandığı kazaya sebep olan sürücü Anıl Ö. ise adli kontrolle serbest kaldı. Kaymaz'ın ailesi tahliye kararına tepki gösterdi.

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Kaza, 6 Mart günü saat 11.30 sıralarında İzmir- Aydın otoyolu Alangüllü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın yönüne giden Rus turist Anna Timkina (29), kontrolünü kaybettiği otomobilin yolun sağındaki bariyerlere çarpması sonucu yaralandı.

Bu sırada yoldan geçerken kazayı fark eden Rıdvan Kavaklı (30) kullandığı ambulansı durdurdu. Sağlık personelleri, Rus turiste müdahale etmek için araçtan indi. Ancak bu sırada İzmir yönünden gelen Anıl Ö. (32) yönetimindeki otomobil, sağlık çalışanları Hasan Kaymaz (27), Rıdvan Kavaklı ve eşi Fatma Kavaklı’ya (35) çarptı.

Yaralanan 3 sağlık personeliyle Rus turist, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Kaymaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise tedavileri sonrası taburcu edildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Anıl Ö., adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaza ise ambulansın kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin, sağlık personeli Fatma Kavaklı’ya çarparak ambulans kapısıyla birlikte yola savurması yer aldı.

KAZA RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Polis tarafından düzenlenen kaza raporu da ortaya çıktı. Rapora göre ilk kazayı yapan Rus turist Timkina ile ikinci kazada sağlık personellerine çarpıp, Hasan Kaymaz’ın ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Anıl Ö.kusurlu bulundu.

Raporda, direksiyon kontrolünü kaybedip, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Timkina’nın ‘aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama’ ihlalini işlediği belirtildi, diğer sürücü ve yayaların yaralanma ve maddi hasarından sorumlu olmadığına yer verildi.

Ambulans sürücüsü Rıdvan Kavaklı’nın, resmi 112 kıyafetli personeller Hasan Kaymaz ve Fatma Kavaklı’nın kazadan dolayı kusur ve kabahatlerinin olmadığı, sürücü Anıl Ö.’nün ‘Aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama’ ihlalini işlediği, sağlık çalışanlarının yaralanmasından ve maddi hasardan sorumlu olduğu ifade edildi.

SÜRÜCÜNÜN TUTUKLANMASI ÇAĞRISI

Hasan Kaymaz’ın annesi Hacire Kaymaz, “Oğlum bir canı kurtarmak isterken canından oldu. Oğlumu ezdikten sonra bir gün bile tutuklanmadı. Sürücü tutuklansın ve cezasını çeksin. Çünkü başkasını da ezebilir. Ben de oğlumun kaza haberini alınca o acıyla araç kullandım ancak hız yapmadım. Benim evladımı ezen bir trafik canavarıdır. Bir an önce tutuklayın. En ağır cezayı da verin. Sürücü hatasının sonucunu mutlaka ödesin” dedi.

Hasan Kaymaz’ın nişanlısı Merve Acar ise “Hasan’ımız olmadan 10 gün geçti. Tüm hayallerimiz yarıda kaldı. Bir trafik canavarı tüm hayallerimi yıktı. Hasan, bir karıncayı dahi incitemezdi. Sürücü yastığa başını koyup nasıl rahat yatabiliyor? ‘Ailesinin içi yanmıştır, gencecik çocuğun hayalleri vardır’ diye düşünmedi mi hiç? Sürücü tutuklansın” diye konuştu. (DHA)