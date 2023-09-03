Yardıma koştu, hırsızlar akülü bisikletini götürdü

Esenyurt'ta meydana gelen kazada yaralıların yardımına koşan Serkan Durgu'nun akülü bisikleti çalındı.

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Esenyurt’ta meydana gelen olay, 22 Ağustos Salı günü 10.40 sıralarında Gökevler Mahallesi, Beykent Metrobüs durağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin çarptığı motosikletlinin yardımına koşan Serkan Durgu, akülü bisikletini yürüyen merdivenlerin altına bıraktı.

“BUGÜN OLSA BUGÜN DE YAPARIM”

Yaralı motosiklet sürücüsünün ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından bisikletini almaya gelen Durgu, büyük bir şok yaşadı. Bisikletinin çalındığını anlayan Durgu durumu polis ekiplerine bildirdi. Akülü bisikleti çalınan Serkan Durgu, “Bir tane aracı kullanan hanımefendi, motosikletli bir gence vurdu. Bende insanlık namına arkadaşı kaldırdım, şu köşeye koydum, güvenliğin olduğu kısma aldık. Ambulans geldi, ambulansa bindirdik. Ben insanlık görevimi yaptım. Bugün olsa bugün de yaparım. Akülü bisikletimi bayinin önüne koyarken orada çalındı. Bunun için kolluk kuvvetleri, arkadaşları aradığımda tutanak tutuldu.

Kamera kayıtlarına bakıldı. Kör noktada olduğu için göremediklerini ifade ettiler ve bana karakoldaki arkadaşlar bulamadıklarını ifade ettiler. Bana böyle bir yazı verdiler. Yazının anlamı da şu: Biz hırsızı bulamıyoruz, siz hırsızı bulun bize haber verin. Yani ben bunu bulduktan sonra bu arkadaşlar ne iş yapacak” dedi. (DHA)

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