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Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişi yakalandı.

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Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu, 8 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)

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