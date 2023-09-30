Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu, 8 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)