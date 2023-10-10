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Yaşadığı 2 katlı evi ateşe verdi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Yunus İ. evini ateşe verdi. Ekiplerin müdahale etmesini engelleyerek yanan evden çıkmayan Yunus İ, polisin 2 saatlik ikna çalışmasının ardından teslim oldu.

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Yaşadığı 2 katlı evi ateşe verdi

İstiklal Mahallesi’nde oturan ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Yunus İ. (35), yaşadığı 2 katlı evi ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Ekiplerin müdahale etmesini engelleyerek yanan evden çıkmayan Yunus İ, polisin 2 saatlik ikna çalışmasının ardından teslim oldu.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, evde maddi hasar oluştu. Yunus İ. gözaltına alındı. (AA)

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