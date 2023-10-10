Yaşadığı 2 katlı evi ateşe verdi
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Yunus İ. evini ateşe verdi. Ekiplerin müdahale etmesini engelleyerek yanan evden çıkmayan Yunus İ, polisin 2 saatlik ikna çalışmasının ardından teslim oldu.
İstiklal Mahallesi’nde oturan ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Yunus İ. (35), yaşadığı 2 katlı evi ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 SAAT SONRA TESLİM OLDU
Ekiplerin müdahale etmesini engelleyerek yanan evden çıkmayan Yunus İ, polisin 2 saatlik ikna çalışmasının ardından teslim oldu.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, evde maddi hasar oluştu. Yunus İ. gözaltına alındı. (AA)