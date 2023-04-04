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Yasaklı hayvansal ilaçları ülkeye sokan 4 kişi gözaltında

Kocaeli'de polisin düzenlediği operasyonda, ülkeye girişi yasak olan 300 bin TL değerindeki hayvansal ilaç ele geçirildi. İlaçları Türkiye'ye getirerek satmayı planlayan 4 kişi gözaltına alındı.

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Yasaklı hayvansal ilaçları ülkeye sokan 4 kişi gözaltında

Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ilçesindeki bir veteriner kliniğinde gümrük kaçağı hayvansal ilaçların bulunduğu bilgisini aldı. Belirlenen veteriner kliniği ve tespit edilen 2 eve operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, Türkiye’ye sokulması yasak olan 300 bin TL değerinde kaçak hayvansal ilaç ile bu ilaçların piyasaya dağıtımında kullanılmak üzere hazırlanmış 2 bin 500 etiket ve 70 boş kutu ele geçirildi. Ekipler, veteriner kliniğinde çalışan 4 kişiyi gözaltına aldı. (DHA)

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