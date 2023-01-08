Yaşlı adam evinin balkonundan düşerek öldü
Kütahya'da 11. kattaki evindeki balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
75. Yıl Mahallesi’nde ikamet eden Mahmut Başer (73), dengesini kaybederek 11. kattaki dairesinin balkonundan düştü.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
İleri derecede KOAH hastalığı olduğu öğrenilen Mahmut Başer’in cansız bedeni, incelemenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. (AA)