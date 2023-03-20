Yaşlı adamın üstünü arayıp 2 bin lirasını gasp ettiler
Denizli’de 4 şüpheli yolunu kestikleri yaşlı adamın üzerini aradı, ardından cebindeki 2 bin lirayı alıp kaçtı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde evine dönen yaşlı adamın yolunu 4 kişi kesti.
Şüphelilerden biri yaşlı adamın üstünü aradı daha sonra cebindeki 2 bin lirasını zorla aldı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olay anının görüntülerine ulaştı.
Görüntülerin incelenmesi ve yapılan çalışmalar sonrasında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Yaklaşık on gün süren arama çalışmalarının ardından gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.
Denizli Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan S.S., N.C, A.Y ve S.Y isimli şüpheliler ‘yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.