Yaşlı çift, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Sivas Divriği'de evlerinde çıkan yangında 77 yaşındaki Ahmet ile 75 yaşındaki eşi Çiçek Gözübüyük hayatını kaybetti.
Divriği’ye Yuva köyünde ikamet eden Ahmet ve Çiçek Gözübüyük çiftine ait evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler evi sararken yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürül evden çıkamayan Ahmet ve Çiçek Gözübüyük çifti hayatını kaybetti.
Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Gözübüyük çiftinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. (DHA)