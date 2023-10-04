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Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Kocaeli'nde Sevinç Uluğ (79), yolun karşısına geçerken feci şekilde hayatını kaybetti.

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Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Kocaeli Başiskele ilçesinde E.B. idaresindeki Başiskele Belediyesi’ne ait 41 BB 372 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Uluğ’a çarptı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Uluğ, kamyonun altında kalırken; olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Uluğ’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücü E.B. gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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