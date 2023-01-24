Yastığın içinden 1 kg eroin çıktı
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri 2 şahsın ikametinde arama yaptı. Evde arama yapan ekipler yastık içerisine 3 parça halinde gizlenmiş 1 kg eroine el koydu.
Akıl almaz yöntemlere başvuran zehir tacirleri polisi hayrete düşürmeye devam ediyor. Narkotik ekipleri, Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde şüphelendikleri 2 şahsı durdurdu. İki şahsın üzerinde yapılan aramanın ardından ekipler, şahısların ikamet adreslerine yöneldi.
UYUŞTURUCUYU YASTIK İÇERİSİNDEKİ YÜNLERİN ARASINA SAKLAMIŞLAR
Polis ekipleri ikameti didik didik aradı. Nevresimleri kontrol eden ekipler, içi yün dolu bir yastıktan şüphelendi. Yastığın içini boşaltan ekipler yünlerin arasında çorap içerisine gizlenmiş 3 parça halinde 1 kilogram eroin ele geçirdi.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Konuyla ilgili Tuğçe G. ve Akgül G. isimli iki kadın şüpheli gözaltına alındı. “Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçlarından haklarında işlem başlatılan şüphelilerden Akgül G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tuğçe G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.