Yatırımcıları dolandırdılar: 15 gözaltı

İstanbul’da yasa dışı olarak Forex yatırımı yaparak binlerce kişiyi dolandıran şüphelilere polis operasyon düzenledi. Kaldıraçlı işlemlerle 12 milyon liralık vurgun yapan çete üyesi 27 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği öğrenildi.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Operasyon, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay bazı vatandaşların şikayetiyle başladı. Yapılan araştırmalarda, internet üzerinden oluşturulan sistemle Forex işlemi yapan şüphelilerin, kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları anlaşıldı. Polis suç örgütü olarak hareket eden şebekenin sistemini de ortaya çıkardı.

SİTEMLERİ ÇÖZÜLDÜ

İddiaya göre; şüpheliler önce kendilerine Forex işlemi yapılabilecek sanal bir panel oluşturdu. Daha sonra ise yüksek kar vaadiyle ilanlar verdi. Arayan kişiler kaldıraçlı Forex için ikna edildi. Anlaşma sağlanan kişiler sisteme üye yapıldı. Her bir üye için panel şifresi oluşturuldu. Müşteriler önce yüksek karlar elde etti. Daha sonra ise zararlar başladı. Şebeke üyeleri bu sefer de “Paranız sıfıra düşerse sistem kapanır. Yakın zamanda kara geçeceksiniz” diyerek ek para yatırımı sağladı.

FİNANS VE HAZİNE SİSTEMİ

Siber polisinin araştırmaları, şebekenin yatırımcıların panelleri üzerinde nasıl oynamalar yaptığını belirledi. Çalışmada şebekenin para giriş-çıkışlarını kontrol etmek için ‘’finans” ve ‘’hazine” departmanı kurdukları anlaşıldı. Hazine departmanın sistem içerisinde kaldıraç panellerinde iniş ve çıkışları manipüle ettiği ortaya çıkarıldı. Yapılan manipülasyonla sistem üzerindeki kullanıcıların işlemlerinin zarar olarak gösterildiği anlaşıldı. Şebeke üyeleri oluşturulan zararların ardından bu sefer de “Paranız sıfıra düşerse sistem kapanır. Yakın zamanda kara geçeceksiniz” diyerek ek para yatırılmasını sağladı. Ancak ek olarak yatırılan paralar da şebeke üyelerince zarar gösterildi.

27 ŞÜPHELİ

Yapılan araştırmalarda insanları kandırarak haksız kazanç elde eren 27 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden, 3'ünün yurt dışında, birinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. 23 şüphelinin yakalanması için ise bu sabah düğmeye basıldı. Şüphelilerden 15'i operasyonla gözaltına alındı.

12 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

Çalışmalarda sistemin SPK (Sermaye Piyasası Kurumu) kaydı olmadığı da anlaşıldı. Polis 12 milyon liralık dolandırıcılığı belirlerken, rakamın artmasının beklendiği ifade edildi.

FOREX NEDİR?

Foreign Exchange (Forex veya FX) dünya çapında işlem yapma olanağı sunan, merkezi olmayan, spot olacak şekilde ülkelerin para birimlerinin birbirlerine olan görece değerlerinin alınıp satıldığı, kaldıraç da içerebilen bir finans piyasasıdır.

İlginizi Çekebilir Telefon dolandırıcısına evdeki Euro ve altınları elleriyle teslim etti