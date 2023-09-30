Yaya geçidinde facia: 2 ölü, 4 yaralı

Amasya'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen iki kadına otomobil çarptı. Kazada kadınlar hayatını kaybederken, otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi de yaralandı.

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Kaza, Amasya’nın Kaleköy mevkisinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

Mustafa K.B. yönetimindeki 05 ADD 727 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Naime Kaleköylüoğlu ve Saniye Şahine çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaleköylüoğlu ve Şahinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ayrıca, kazada otomobil sürücüsü Mustafa K.B. ile eşi Serpil B., çocukları A.T.B ve M.A.B de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)