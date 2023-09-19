Yaya geçidinde feci kaza: Anne öldü, engelli kızları yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kadın, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kadının zihinsel engelli iki kızı ve görümcesi de yaralandı.

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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kaza, saat 15.00 sıralarında Siteler Mahallesi, Ulus Caddesinde meydana geldi. Hüseyin Sinan Yaman yönetimindeki 20 SV 055 plakalı kamyonet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Gönül Meral, kızları Ayşegül Meral ve Nisagül Meral ile görümcesi Sultan Turhan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 kişi de yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Gönül Meral, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nisagül Meral’in de sağlık durumunun ağır olduğu, diğer iki yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Gönül Meral’in, zihinsel engelli kızlarını Rehberlik ve Araştırma Merkezine getirdiği, ailenin burada yaptıkları görüşme sonrası çıkıp, yolun karşısına geçmek istedikleri öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü Hüseyin Sinan Yaman’ın gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)