Yayla evlerinden hırsızlık yapan anne ve 2 oğlu yakalandı

Bolu'nun Seben ilçesine yayladaki 13 ayrı evden eşya çaldığı tespit edilen anne ve 2 oğlu jandarma tarafından yakalandı.

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Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seben ilçesine bağlı Solaklar Yaylası’nda meydana gelen hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaylaya giden ekipler, bölgede ağaçlar arasında park halinde bulunan bir araçtan şüphelendi. Araç içerisinde bulunan M.Ç. isimli kadın sürücünün kimlik kontrolleri yapıldı.

Yapılan kontroller çerçevesinde, M.Ç.’nin birden fazla suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Solaklar Yaylası’nda meydana gelen hırsızlık olayları ile bağlantılı olduğundan şüphelenen jandarma ekipleri, evlerden çalınan eşyaların bir kısmının yol kenarına bırakıldığını tespit etti.

Seben İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından diğer faillerinin tespiti için araştırmalara başlandı. Yapılan araştırma sonucunda olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.Ç.’nin oğulları K.K. ve A.K. de yakalandı.

Şüphelilerin yakalandığı noktalarda bulunan çalıntı malzemeler de ekipler tarafından güven altına alındı. M.Ç. isimli anne ile oğulları K.K. ve A.K. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi. DHA