Abone Ol

Yeni otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Tuzla'da TEM Otoyolu'nda ilerlerken, yeni aldığı otomobilde yangın çıktı. Durdurup indiği otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yayınlanma: 22:06 - 16 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Yangın, Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen otomobilde çıktı.

Yeni aldığı otomobille seyir halinde olan sürücü, panellerden dumanlar çıktığını fark etti. Otomobili emniyet şeridine çeken sürücü, yangını elleriyle söndürmeye çalıştı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Alevler kısa sürede otomobili sararken, durumu fark eden diğer sürücüler durumu ekiplere haber verdi.

Gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.  Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

Şarampole yuvarlanan otomobilde mahsur kalan engelli sürücü, donarak öldüİlginizi ÇekebilirŞarampole yuvarlanan otomobilde mahsur kalan engelli sürücü, donarak öldüOtomobil duran kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı İlginizi ÇekebilirOtomobil duran kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 
Ankara cep telefonu Emniyet Haber istanbul otomobil yangın
X Reklam