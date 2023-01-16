Yeni otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı
İstanbul Tuzla'da TEM Otoyolu'nda ilerlerken, yeni aldığı otomobilde yangın çıktı. Durdurup indiği otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen otomobilde çıktı.
Yeni aldığı otomobille seyir halinde olan sürücü, panellerden dumanlar çıktığını fark etti. Otomobili emniyet şeridine çeken sürücü, yangını elleriyle söndürmeye çalıştı.
ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Alevler kısa sürede otomobili sararken, durumu fark eden diğer sürücüler durumu ekiplere haber verdi.
Gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)