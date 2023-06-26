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Yıldırım isabet etti, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çorum'un İskilip ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Yıldırım isabet etti, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Karaağaç köyü, Çuhalar Mahallesi Düzyayla bölgesinde hayvan otlatan Mehmet Ören, Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören’e yıldırım isabet etti.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Ören’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören, sağlık ekiplerince ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)

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