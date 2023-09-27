Yine motosiklet kazası: Genç sürücü yaşamını yitirdi
İstanbul Bahçelievler'de, caddede seyir halinde olan motosikletin sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direğe çarparak hayatını kaybetti.
Kaza, Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi’nde dün saat 03.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, 22 yaşındaki Mert Yalçın, kullandığı motosikletle caddede seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yalçın, kaldırıma savrularak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yalçın’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Ancak, genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.