Yine motosikletli ölüm…

Muğla’nın Yatağan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Yatağan ilçesi ile Menteşe Mahallesi karayolunun Salihpaşalar mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklette bulunan Samet Baş (18) ve Ramazan Kara’nın (52) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan ve yaralanan İlyas K. ile Egem K. ise ambulansla Muğla’daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ekipler karayolunda önlem alırken, ulaşım tek şeritten sağlandı. Samet Baş ve Ramazan Kara'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.