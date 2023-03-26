Yol kavgası tehdide dönüştü: ‘Kadın madın tanımam’

Avcılar'da TIR'ın bir iş yerine mal indirmek için park etmesi üzerine tek şeride düşen yolda sürücülerin birbirlerine yol vermemesi trafiği kilitledi. Otomobil içinde cep telefonuyla görüntülü sohbet eden sürücüyü gören başka bir sürücü, kendisinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini düşünerek öfkelendi.

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Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde cuma günü akşam saatlerinde çift yönlü yola bir TIR park etti. TIR’daki mal indirilirken, yol tek şeride düştü. Bu sırada otomobil ile yol kenarında park ettiği yerden çıkan sürücünün kullandığı otomobil karşı karşıya gelince trafik kilitlendi.

Park ettiği alandan çıkan sürücü, diğer sürücünün geri gitmesini ve yolu açmasını istedi. Ancak, yabancı plakalı otomobilin sürücüsü bu isteğe karşı çıkarak yol ortasında beklemeye başladı. Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Ön koltukta oturan sürücünün arkadaşı ile görüntülü telefon konuşmasını, kendini görüntülemesi olarak düşünen sürücü tepki gösterdi.

Üç kez otomobilden inen ve geri dönen sürücü tartıştığı kadın sürücüden geri gitmesi konusunda ısrar etti. Sinirlenen sürücü ayrıca otomobilin camına vurarak, “O videoyu sileceksin. Sildiğini göreceğim” diye bağırdı. Sürücü çevredeki üç kişi tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Çevredekilerin müdahalesi ve otomobilin arkasındaki araçların diğer sokaklara yönlendirmesiyle birlikte yol trafiğe açıldı.

“KADIN MADIN TANIMAM”

Tartıştığı kişinin aracına saldırdığını söyleyen sürücü “Benden yaşça büyük biriydi. Bu nasıl bir vahşiliktir ki gelip iki tane kadının olduğu araca saldırabiliyor. ‘Sizi mahvedeceğim’ gibi tehdit savurdu, arabanın sağ camına gelip vurdu. Civardaki bir taksici, ‘İki kadın var arabada kendinden utanmıyor musun’ deyince ‘Trafikte kadın-madın tanımam’ dedi. Civardakiler onları arabasına bindirdi zorla, o da basıp gitti. Tüm hoşgörüsüzlüğü, tehditleri, bizi korkuttuğu maalesef yanına kaldı” diye konuştu.

Gerginliğe müdahale eden çevre sakini de iftar saatinde çıkan tartışmanın çok üzücü olduğunu belirterek, araya girerek tarafları sakinleştirdiklerini söyledi. (DHA)

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