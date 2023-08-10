Yol kayganlaştı, kamyon 7 araca çarptı

Şişli'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyon, yokuştan kayarak 7 araca çarptı. Yol kenarındaki duvarın bir bölümünü de yıkan kamyon, son anda önüne çıkan otomobile çarparak durabildi.

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İstanbul, Şişli’de gerçekleşen kaza, Fulya Mahallesi Sakızağacı Sokak’ta saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Bir market zincirine ait 34 CIE 529 plakalı kamyonu kullanan Emrah Şahin, yokuş aşağı inerken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyon önce park halindeki bir otomobile ardından yokuş yukarı çıkan 3 otomobile çarparak savruldu. Bu kez park edilmiş hafif ticari araca çarpan kamyon ardından yolun solundaki kaldırıma çıktı. Kaldırımda birkaç metre ilerleyen kamyon, yol kenarındaki duvarın bir bölümünü yıkarak tekrar yola indi. Kamyon, bir başka hafif ticari araca da vurduktan sonra son anda önüne çıkan bir otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

MAZOT YOLA AKTI

Kaza sırasında yakıt deposu delinen kamyondan yola mazot akması nedeniyle özellikle motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı. Yokuş yukarı ilerleyen bazı sürücülerin motosikletleri devrildi. Bir sürücü ise yolda kalan motosikletini vatandaş ve itfaiyecilerin yardımıyla itti.

Kamyonun çarptığı hafif ticari araç sürücüsü Erdoğan Kuş, “Kamyon sürücüsü yukarıdan gelirken bir otomobile çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sonra diğer araca çarpıyor, benim araca çarpıyor sonra kaldırıma çıkıyor daha sonra da arabayı sıkıştırıyor. Yoksa bariyerden aşağı uçacaktı. Fren tutmadığını söylüyor ama bilemiyorum, yollar kaygan, bayır aşağı iniyor” dedi.

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