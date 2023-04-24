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Yol kenarında erkek cesedi buldular

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

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Yol kenarında erkek cesedi buldular

Denizli-Sarayköy kara yolu Kumkısık Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki otların arasında hareketsiz yatan kişiyi fark eden sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Adrese yönlendirilen sağlık ekibi, üzerinden kimlik çıkmayan ve 40 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi ve kimlik tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan, bölgede fren izine rastlayan jandarma, ölümün trafik kazası sonucu meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor. (AA)

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