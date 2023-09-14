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Yol kenarındaki ceset ekipleri harekete geçirdi

Sinop’un Türkeli ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu. Olay sonrası emniyet güçleri harekete geçti.

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Yol kenarındaki ceset ekipleri harekete geçirdi

Güzelkent köyünde bulunan liman bölgesindeki yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı. Erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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