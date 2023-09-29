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Yol kenarındaki köpeği bıçakladı

Kırklareli'de bir sahipsiz köpeği bıçakla öldüren zanlı tutuklandı, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayınlanma: 12:09 - 29 Eylül 2023 Güncellenme:
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Kırklareli’nde bir sokak köpeğinin ölü bulunması üzerine vatandaşlar durumu hemen polise ve veterinerlere bildirdi.

Veteriner incelemeler sonucunda köpeğin kesici bir alet kullanılarak öldürüldüğü tespit edildi. Güvenlik kameraları incelenerek zanlının kimliği belirlendi. Şüphelinin adı Mustafa Y. (32) olarak saptandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, “Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme” suçlamasıyla soruşturma başlattı ve Mustafa Y. gözaltına alındı. Zanlı, adliyeye sevk edildi ve savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mustafa Y. olay sırasında alkol almış olduğunu ve “köpeğin kendisine saldırdığını” iddia etti. Zanlı, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. (AA)

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Cumhuriyet Kırklareli Veteriner
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