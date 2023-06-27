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Yolcu midibüsüyle otomobil çarpıştı, yaralılar var

Amasya'da yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Yolcu midibüsüyle otomobil çarpıştı, yaralılar var

Amasya’da Gürsel S. idaresindeki 05 HO 1061 plakalı yolcu midibüsü, Hacılar Meydanı Mahallesi’nde Asım K. yönetimindeki 05 ACR 861 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri ile midibüsteki 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)

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