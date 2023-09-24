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Yolcu otobüsü, otomobile çarptı: 2 ölü

Amasya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 21:39 - 24 Eylül 2023 Güncellenme:
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Tokat’ın Reşadiye ilçesinden İstanbul’a giden Reşadiye Özlem firmasına ait Ayhan Kılıç yönetimindeki 60 NK 616 plakalı yolcu otobüsü, Kırca mevkisinde Ali Alaçam idaresindeki 35 BSH 21 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Alaçam ile yanındaki Kazım Göbel hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Yolcu otobüsünün sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

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